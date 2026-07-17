«Перун» напугал НАТО и Зеленского: в РФ тестируют боевой лазер против БПЛА

В России начались испытания новейшего лазерного комплекса противодействия беспилотникам «Перун». Об этом вооружении в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Это очень интересная разработка. “Перун” работает от РЛС, находит цель оптика. Электронная станция наводит лазер на цель. “Перун” может ослеплять оптику дронов, выводить из строя аккумуляторы, двигатели и, соответственно, повреждать крылья. То есть это вооружение может применяться как на передовой, так и для прикрытия объектов в тылу. Комплекс может быть установлен на шасси и входить в состав мобильных огневых групп», — объяснил он.
Время боевого дежурства комплекса составляет до 5 часов, дальность поражения — до 5 километров.
«Комплекс поражает цели в импульсном режиме, импульс длится порядка 10 секунд. Стоимость одного выстрела оценивается чуть больше 200 рублей», — уточнил военный эксперт.
Кнутов подчеркнул перспективность разработки.
«Разработка очень перспективная. Такое вооружение в современных условиях крайне необходимо. “Перун” может заменить многие виды оружия, в том числе зенитно-ракетные комплексы малой дальности, зенитные установки, включая установки с программируемыми боеприпасами. Аналогичное вооружение есть у США, эта система будет входить в систему “Золотого купола”; Израиль разрабатывает лазер, который будет находиться на космическом корабле и сможет обстреливать наземные цели», — резюмировал он.