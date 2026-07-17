Как сдать ЕГЭ на 100 баллов: истории выпускников Владивостока

Русский язык перед самим экзаменом меньше всего меня беспокоил. То есть я себя чувствовал лучше всего. Потом перед математикой и обществознанием уже было волнение. От ЕГЭ по русскому языку я и не ожидал чего-то очень сложного, потому что это всё-таки базовый предмет. Да и учу я его два года — занимался с репетиторами, и в 10 классе, и в 11 я занимался по тестовой части, по сочинению. Сам экзамен прошёл хорошо, мне показался лёгким — вообще без каких-либо неожиданностей, без сложностей. Текст сочинения может быть кому-то мог показаться сложным, но на самом деле был хорошим, интересным.