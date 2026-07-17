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Поезда из Москвы в Новосибирск задерживаются из-за крушения на Транссибирской магистрали

В ночь на 16 июля в Пермском крае на Транссибирской магистрали произошло крушение грузового поезда. Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов. В результате аварии повреждена железнодорожная насыпь протяжённостью 200 метров, что привело к приостановке движения на этом участке почти на сутки. Инцидент случился из-за размыва насыпи, вызванного сильными дождями.

Источник: НДН.ИНФО

В связи с этим пассажиров, которые должны были отправиться в путь на поездах, следующих через пострадавший участок, перенаправили по альтернативным маршрутам. Это вызвало задержки в движении поездов.

Как сообщили в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги», пассажиры некоторых составов могут ожидать отправления на несколько часов дольше обычного.

Поезд № 2 «Россия», следующий по маршруту Москва — Владивосток, прибудет в Новосибирск приблизительно в 18:00, хотя по расписанию должен был прибыть в 11:54.

Поезд № 70 Москва — Чита также задерживается и ожидается ночью, вместо запланированного времени прибытия в 20:53.

Поезд № 10 Москва — Владивосток, который должен был прибыть в Новосибирск в 23:50, прибудет утром 18 июля.