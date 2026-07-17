Поезда из Москвы в Новосибирск задерживаются из-за крушения на Транссибирской магистрали

В ночь на 16 июля в Пермском крае на Транссибирской магистрали произошло крушение грузового поезда. Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов. В результате аварии повреждена железнодорожная насыпь протяжённостью 200 метров, что привело к приостановке движения на этом участке почти на сутки. Инцидент случился из-за размыва насыпи, вызванного сильными дождями.