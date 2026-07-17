Поезда из Москвы в Новосибирск задерживаются из-за крушения на Транссибирской магистрали

В связи с этим пассажиров, которые должны были отправиться в путь на поездах, следующих через пострадавший участок, перенаправили по альтернативным маршрутам. Это вызвало задержки в движении поездов.
Как сообщили в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги», пассажиры некоторых составов могут ожидать отправления на несколько часов дольше обычного.
Поезд № 2 «Россия», следующий по маршруту Москва — Владивосток, прибудет в Новосибирск приблизительно в 18:00, хотя по расписанию должен был прибыть в 11:54.
Поезд № 70 Москва — Чита также задерживается и ожидается ночью, вместо запланированного времени прибытия в 20:53.
Поезд № 10 Москва — Владивосток, который должен был прибыть в Новосибирск в 23:50, прибудет утром 18 июля.