Мастера из Хабаровского края завоевали победу на всероссийском конкурсе

IX Всероссийский конкурс народных мастеров «Дальний Восток мастеровой» проходил в Благовещенске в рамках международного фестиваля «Российско‑китайская ярмарка культуры и искусства». Победителями конкурса стали хабаровчанин Шахназар Шахназаров и Анна Гончарова из села Датта Ванинского района, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Программа IX Всероссийского конкурса народных мастеров «Дальний Восток мастеровой» включила мастер-классы, семинар по декоративно‑прикладному искусству и конкурсные испытания, в которых участвовали более 60 мастеров из восьми регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Условием приглашения к участию в конкурсе было успешное прохождение заочного этапа.
Темой испытаний в этом году стало «Единство культур: гармония многообразия». В течение шести часов мастера творили работы, которые были представлены номинациях «Гончарство», «Глиняная игрушка», «Резьба», «Роспись», «Художественная обработка природных материалов», «Художественная обработка кожи и меха», «Народная кукла», «Авторская, современная кукла» и «Художественный текстиль».
Дипломов победителей и лауреатов удостоены два мастера из Хабаровского края.
В номинации «Гончарство» (возрастная категория 18 лет и старше) победил керамист Шахназар Шахназаров из Хабаровска.
Руководитель кружка декоративно-прикладного искусства Дома культуры села Датта Анна Гончарова, представительница малочисленного народа орочей, получила диплом победителя в номинации «Народная кукла» и специальный приз за оригинальность раскрытия темы.
На конкурсе мастерица выполнила работу «Поклонение пра-Матери (Мамача)». Композиция отражает веру орочей в три мира — верхний, средний и нижний. Образ Мамачи имеет реальный прототип — священную скалу-прародительницу у устья реки Тумнин, которой веками поклоняются местные жители. Особенность работы в том, что Анна объединила народных кукол всех восьми этносов Хабаровского края в единую композицию, символизирующую единство региона.
Анна Владимировна также выступила на семинаре «Декоративно-прикладное искусство Дальнего Востока», где рассказала о своём опыте работы в рамках программы «Земский работник культуры», благодаря которой она переехала в село Датта и продолжает сохранять и развивать народные традиции.