Мастера из Хабаровского края завоевали победу на всероссийском конкурсе

На конкурсе мастерица выполнила работу «Поклонение пра-Матери (Мамача)». Композиция отражает веру орочей в три мира — верхний, средний и нижний. Образ Мамачи имеет реальный прототип — священную скалу-прародительницу у устья реки Тумнин, которой веками поклоняются местные жители. Особенность работы в том, что Анна объединила народных кукол всех восьми этносов Хабаровского края в единую композицию, символизирующую единство региона.