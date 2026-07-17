Спасенная в Красноярске ирбис Аксу стала мамой трех барсят

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Самка снежного барса Аксу, которую несколько лет назад спасли и выходили специалисты красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей», родила трех котят в Пермском зоопарке. Для пары ирбисов Аксу и Снежека это уже второе потомство.
Малыши появились на свет 24 мая. Во время первого ветеринарного осмотра специалисты определили, что среди них две самки и один самец. Барсята здоровы, активно растут и уже исследуют вольер под присмотром матери.
История Аксу тесно связана с Красноярским краем. В 2019 году самку нашли в горах Таджикистана с тяжелой травмой после браконьерского капкана. После доставки в Россию животное обследовали в красноярском парке «Роев ручей». Ветеринарам пришлось ампутировать часть задней лапы, однако им удалось спасти жизнь хищнице. Из-за полученной травмы вернуть ее в дикую природу было невозможно.
В 2022 году в рамках соглашения между Саяно-Шушенским заповедником, парком «Роев ручей» и Пермским зоопарком Аксу переехала в Пермь, где для нее подобрали пару. Уже второй раз она приносит потомство.
По словам специалистов, рождение снежных барсов в неволе имеет большое значение для сохранения редкого вида. Сегодня в дикой природе России насчитывается менее 90 ирбисов, поэтому каждая новая особь помогает сохранить генетическое разнообразие популяции.