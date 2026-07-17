Спасенная в Красноярске ирбис Аксу стала мамой трех барсят

История Аксу тесно связана с Красноярским краем. В 2019 году самку нашли в горах Таджикистана с тяжелой травмой после браконьерского капкана. После доставки в Россию животное обследовали в красноярском парке «Роев ручей». Ветеринарам пришлось ампутировать часть задней лапы, однако им удалось спасти жизнь хищнице. Из-за полученной травмы вернуть ее в дикую природу было невозможно.