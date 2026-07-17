Ремонт почтовых отделений в Отрадном и Уктуре в Хабаровском крае завершён

По итогам текущего года отремонтировано уже 3 отделения; в планах до конца года — обновление ещё 9 объектов. В профильном министерстве отмечают, что почтовые отделения в малых населённых пунктах выполняют важную социальную функцию: обеспечивают доступ к государственным услугам, доставке пенсий, посылок и писем. Цель модернизации — создать комфортные условия для посетителей и повысить качество обслуживания. С 2022 года по федеральной программе в крае отремонтированы 9 отделений, также установлены 6 модульных и 1 быстровозводимая конструкция.