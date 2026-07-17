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Ремонт почтовых отделений в Отрадном и Уктуре в Хабаровском крае завершён

В посёлках Отрадное и Уктур завершены ремонтно восстановительные работы.

Источник: Комсомольская правда

По данным министерства цифрового развития и связи Хабаровского края, в посёлках Отрадное и Уктур завершены ремонтно восстановительные работы в отделениях почтовой связи. Средства на реализацию проекта выделены из краевого бюджета по распоряжению Губернатора края в рамках расширения федеральной программы модернизации сельских почтовых отделений (по поручению Президента РФ).Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В Отрадном проведён комплекс мероприятий: замена напольного покрытия, обновление стен и потолков, установка новой входной группы, прокладка электропроводки и улучшение системы освещения. Дополнительно установлены тепловая завеса и кондиционер, проведена модернизация системы отопления. В Уктуре выполнены работы по замене дверей и батарей, ремонту стен и полов в клиентских и служебных зонах, установке новых светильников и монтажу современной пожарной сигнализации.

По итогам текущего года отремонтировано уже 3 отделения; в планах до конца года — обновление ещё 9 объектов. В профильном министерстве отмечают, что почтовые отделения в малых населённых пунктах выполняют важную социальную функцию: обеспечивают доступ к государственным услугам, доставке пенсий, посылок и писем. Цель модернизации — создать комфортные условия для посетителей и повысить качество обслуживания. С 2022 года по федеральной программе в крае отремонтированы 9 отделений, также установлены 6 модульных и 1 быстровозводимая конструкция.

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