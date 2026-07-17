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Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 июля

Астрологи составили подробный гороскоп для всех знаков зодиака на 17 июля 2026 года.

Астрологи составили подробный гороскоп для всех знаков зодиака на 17 июля 2026 года.

Сегодня у Овнов, несмотря на возможные сложности, высокие шансы на успех. Вы сможете удачно разрешить старые рабочие вопросы и укрепить деловые связи. Ваша положительная репутация сыграет вам на руку. Во второй половине дня старайтесь избегать конфликтов с близкими.

В данный момент Тельцы могут задумываться о будущем и разрабатывать новые идеи. Влиятельные люди могут проявить к вам интерес. Не позволяйте критике или советам сбивать вас с намеченного курса. Следуйте своим планам.

Сегодня у Близнецов будет насыщенный день, полный неожиданных приключений. События развиваются стремительно, и иногда не хватает времени на обдумывание своих действий и планов. Окружающие в этот день могут чаще вмешиваться в ваши дела, чем обычно.

Сейчас Ракам не стоит принимать важные решения под воздействием эмоций. Утренние часы подходят для деловых переговоров, и вы сможете убедить собеседников в своей правоте. Также 17 июля будет удачным днем для заключения сделок.

У Львов выдастся не лучшее утро для работы и сделок. Многие вещи могут идти не так, как вы планировали, а некоторые встречи могут не состояться. Если перенесете часть дел на вторую половину дня, у вас будет больше шансов на успех.

Девам рекомендуется стараться избегать конфликтов с окружающими, особенно с пожилыми родственниками. Позже появится возможность исправить старые ошибки и упорядочить дела. Соблюдайте общепринятые правила и не рискуйте деньгами.

Сейчас Весам желательно составить четкий план действий и следовать ему даже в мелочах. Быстро принять правильные решения не всегда получится. Однако не стоит нервничать: у вас есть время для размышлений. Опыт, полученный ранее, будет полезен.

Скорпионам не стоит поддаваться своим желаниям. Неожиданные расходы могут негативно сказаться на вашем бюджете. Проблемы могут возникнуть из-за поломки техники или непредвиденных ситуаций. Не спешите с решениями — если ситуация не критическая, лучше отложить их.

Утренние часы у Стрельцов подходят для активных действий. Вы готовы противостоять сильным противникам, однако в семье могут возникнуть разногласия. Возможно, вы не оправдаете ожидания близких, но звезды подсказывают, что скоро все наладится.

День у Козерогов может быть напряженным, и придется постоянно адаптировать свои планы. Это может вызвать нервозность и привести к упущенным возможностям. Будьте осторожны с финансами — сегодня вы склонны к расточительности.

Водолеям рекомендуется избегать рисков и важных решений в начале дня. Лучше тщательно обдумать все варианты, чтобы избежать ошибок. Многое может идти не по плану, что вызывает раздражение и нервозность. У вас будет возможность найти новых союзников.

Рыбы смогут достичь поставленных целей, если будут действовать без спешки. Быстро принятые решения могут привести к нежелательным последствиям. Чем медленнее вы будете действовать, тем больше времени у вас будет на осмысление ситуации, что приведет к более продуктивным результатам, пишет «Российская газета».