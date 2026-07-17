За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено шесть пожаров, пострадал один человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ачинске загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома на улице Кирова.
К моменту прибытия пожарных подъезд был сильно задымлен, из окна квартиры шел дым. Огонь охватил семь квадратных метров. Пострадал мужчина. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.
За сутки сотрудники МЧС четыре раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП. В поселке Балахта на улице Заречной во время движения загорелся автомобиль, никто не пострадал.
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