Пассажирка рейса Красноярск — Баку пыталась вывезти 3,2 млн рублей

Сотрудники красноярской таможни предотвратили контрабанду 2,5 млн рублей, обнаружив крупную сумму наличных в ручной клади 36-летней пассажирки рейса на Баку. Женщину инспекторы остановили при проходе по «зеленому коридору» в рамках выборочного контроля. В разговоре выяснилось, что в дорожной сумке она везет большую сумму наличными. Досмотр показал, что в ручной клади выезжающей в Азербайджан россиянки находятся 3,2 млн рублей. Это на 2,5 млн рублей больше разрешенной к перемещению без декларирования суммы. На женщину заведено уголовное дело о контрабанде денежных средств в крупном размере. Сотрудники красноярской таможни напоминают, что вывоз из РФ наличных в эквиваленте свыше 10 тыс. долларов возможен только при подаче письменной декларации.