В Киеве высокоточными ударами уничтожены еще два предприятия, где собирали и хранили беспилотники большой и средней дальности самолетного типа, в том числе АН-196 «Лютый» и «Лелека-100».
«Удар по ВПК в Киеве свидетельствует о том, что киевская военная промышленность перестаёт существовать и в ближайшие годы воссоздать её не получится. Точными ударами уничтожается оборудование, которое используется для военных целей, в том числе оборудование двойного назначения», — рассказал о целях ударов в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Собеседник издания обратил внимание на то, что западные кураторы не простят Зеленскому провал своих средств ПВО, которые не сработали.
«Удары по Киеву показали невозможность работы западных видов ПВО против российских ракет. Это был очень показательный момент, на это обязательно обратят внимание западные кураторы киевского режима», — отметил он.
По словам Иванникова, западные кураторы могут сделать ряд неутешительных для Зеленского выводов.
«Они могут сделать выводы о том, что оружие, передаваемое Киеву, либо используется не по назначению, либо перепродаётся, либо в связи с неумелыми действиями это оружие дискредитируется, поэтому на мировых рынках западное оружие перестанут покупать, так как на примере Киева и Украины оно не выполняет основных своих функций по защите воздушного пространства», — резюмировал он.