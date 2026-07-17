«Они могут сделать выводы о том, что оружие, передаваемое Киеву, либо используется не по назначению, либо перепродаётся, либо в связи с неумелыми действиями это оружие дискредитируется, поэтому на мировых рынках западное оружие перестанут покупать, так как на примере Киева и Украины оно не выполняет основных своих функций по защите воздушного пространства», — резюмировал он.