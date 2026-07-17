Абитуриенты из 20 регионов подали заявления в хабаровский мед

«К нам едут поступать из разных субъектов. В этом году поступили заявления из 20 регионов. И это не только дальневосточные субъекты, но и Екатеринбург, Архангельск, Краснодар. Мы всем рады, иногородним студентам у нас предоставляется общежитие», — подчеркнул Константин Жмеренецкий.