Абитуриенты из 20 регионов подали заявления в хабаровский мед

В Хабаровске продолжается приёмная кампания в вузах. Как обычно, большой интерес у абитуриентов вызывает Дальневосточный государственный медицинский университет, поступить куда желают не только хабаровчане, но и жители других субъектов и даже зарубежных стран, сообщает hab.aif.ru.
Как рассказал и.о. проректора по учебно-воспитательной работе и молодёжной политике ДВГМУ Константин Жмеренецкий, нынешняя приёмная кампания уже превысила показатели прошлого года.
«Поступило больше порядка 300−400 заявлений на текущий момент. Сейчас экватор кампании уже пройден. 25 июля мы завершаем приём заявлений. 24 июля в соответствии с законом у нас состоится выездная комиссия в китайском Циндао, где вступительные испытания будут сдавать 19 абитуриентов», — сообщил Константин Жмеренецкий.
Иностранные граждане — привычное дело для медицинского вуза. Поступают они по отдельной квоте.
«Традиционно к нам поступают абитуриенты из Таджикистана и Узбекистана, есть заявления из Казахастана, Киргизии, Китая и даже из Иордании», — поделилась ответственный секретарь приёмной комиссии Наталия Чернышёва.
Большой интерес к ДВГМУ демонстрируют и абитуриенты из других регионов страны.
«К нам едут поступать из разных субъектов. В этом году поступили заявления из 20 регионов. И это не только дальневосточные субъекты, но и Екатеринбург, Архангельск, Краснодар. Мы всем рады, иногородним студентам у нас предоставляется общежитие», — подчеркнул Константин Жмеренецкий.
По традиции самыми популярными специальностями, на которые активнее всего поступают абитуриенты: лечебное дело и стоматология. Также в лидерах клиническая психология, медицинская биохимия, педиатрия и фармация.