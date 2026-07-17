Трамп объявил о рассекречивании данных об уязвимостях в выборах США

Дональд Трамп распорядился незамедлительно снять гриф секретности и обнародовать разведданные, которые раскрывают серьезные недостатки в избирательной инфраструктуре страны. Об этом президент США сообщил во время обращения к нации 17 июля.
«Сегодня я поручаю аппарату Национальной разведки США, Министерству юстиции, ФБР и ЦРУ провести расследование, чтобы выяснить, как и почему такая важная информация была сокрыта, уволить причастных к ее сокрытию, а также предъявить обвинения в уголовных преступлениях этим людям, если потребуется», — разгневался глава Белого дома.
Кроме этого, Трамп назвал Россию в числе «противников США», которые якобы стремятся повлиять на избирательный процесс в стране.
По данным Белого дома, темой обращения Трампа к нации должны были стать вопросы возможного вмешательства в американские выборы 2020 года.
Американские выборы президента прошли 3 ноября 2020 года, победу одержал Джо Байден.