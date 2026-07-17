Трамп объявил о рассекречивании данных об уязвимостях в выборах США

«Сегодня я поручаю аппарату Национальной разведки США, Министерству юстиции, ФБР и ЦРУ провести расследование, чтобы выяснить, как и почему такая важная информация была сокрыта, уволить причастных к ее сокрытию, а также предъявить обвинения в уголовных преступлениях этим людям, если потребуется», — разгневался глава Белого дома.