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Трамп объявил о рассекречивании данных об уязвимостях в выборах США

Трамп приказал наказать тех, кто причастен к сокрытию информации об уязвимости систем голосования в США.

Источник: Комсомольская правда

Дональд Трамп распорядился незамедлительно снять гриф секретности и обнародовать разведданные, которые раскрывают серьезные недостатки в избирательной инфраструктуре страны. Об этом президент США сообщил во время обращения к нации 17 июля.

«Сегодня я поручаю аппарату Национальной разведки США, Министерству юстиции, ФБР и ЦРУ провести расследование, чтобы выяснить, как и почему такая важная информация была сокрыта, уволить причастных к ее сокрытию, а также предъявить обвинения в уголовных преступлениях этим людям, если потребуется», — разгневался глава Белого дома.

Кроме этого, Трамп назвал Россию в числе «противников США», которые якобы стремятся повлиять на избирательный процесс в стране.

По данным Белого дома, темой обращения Трампа к нации должны были стать вопросы возможного вмешательства в американские выборы 2020 года.

Американские выборы президента прошли 3 ноября 2020 года, победу одержал Джо Байден.

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