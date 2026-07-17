Гонка героев, ярмарка и американский футбол: какими будут выходные во Владивостоке

Впереди два выходных дня, и во Владивостоке они будут по-настоящему насыщенными. Соревнования, музыка, мастер-классы, городские ярмарки — выбор огромен. Редакция ИА PrimaMedia решила облегчить вам задачу и собрать все события в одной подборке на эти выходные, 18 и 19 июля.
Забег с препятствиями «Гонка героев» (18+).
18 июля во Владивостоке пройдет забег с препятствиями «Гонка героев».
Гонка Героев — забег с препятствиями в городе: драйв, поддержка и уверенность для каждого. Участники мероприятия преодолевают полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами.
Рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой, достойная награда и чувство гордости на финише — и это только часть.
Проект объединил сотни тысяч участников по всей стране, став для них неотъемлемой частью спортивного досуга. Участие доступно для желающих любого уровня подготовки. В любой момент на помощь придут опытные инструкторы, которые поддержат в прохождении сложных участков.
К гонке допускаются участники с любым уровнем подготовки. Преодолеть дистанцию под силу каждому.
Где: Горностай (б. Щитовая).
Когда: 18 июля в 10.00.
Стоимость: от 3700 до 39000 рублей.
Кубок Минного 3×3 по стритболу (0+).
18 июля на баскетбольной площадке парка «Минный городок» состоится Кубок Минного 3×3 среди мужских команд по стритболу возрастной категории 18+
Организаторы подготовили новый формат турнира с разбивкой на 2 дивизиона:
Division Elite идеально подойдёт настоящим профи.; Division Medium подходит для любительских команд..
Заявочный взнос — 4000 ₽ с одной команды. Все собранные средства будут направлены на организацию и проведение турнира.
Где: Парк Минного Городка (ярмарочная площадь, зона спортивных площадок, вход со стороны остановки «Поликлиника»).
Когда: 18 июля в 11.00.
Стоимость: для участников 4000 рублей.
Лекция «Театр имени Горького: академическая сцена Приморья!» (12+).
Как выглядела первая афиша театра имени М. Горького? Какие роли заставляли приморских зрителей смеяться и плакать еще в прошлом веке? И как скромный городской театр сумел вырасти в главную сцену Дальнего Востока?
Ответы на эти вопросы будут представлены 18 июля в Государственном архиве Приморского края в рамках краевого проекта «Бодрая суббота. Выходной в архиве» на встрече «От Владивостокского городского театра до Приморского академического», посвященной судьбе легендарного театрального коллектива, десятилетиями задающего культурный тон в краевой столице.
Программа мероприятия:
— Как закладывались основы театрального дела во Владивостоке, и как менялись здание и труппа со временем.
— Знаковые постановки прошлых лет и эмоциональный отклик приморского зрителя на премьеры.
— Гастрольные маршруты коллектива по стране и за рубежом, а также победы на престижных фестивалях.
— История создания и работы театральной студии, взращивающей новые поколения талантливых актеров.
— Дань уважения выдающимся народным артистам, чьи имена навсегда вписаны в историю театрального искусства Приморья.
Традиционно после завершения лекции за чашкой чая гости смогут задать вопросы и поделиться историями семейных героев.
Где: Государственный архив Приморского края (ул. Командорская, 11 стр. 11).
Когда: 18 июля в 11.00.
Лекция «Безопасность детей на воде летом» (0+).
18 июля в Центральной библиотеке им. А. П. Чехова пройдет лекция «Безопасность детей на воде в летнее время».
Лето — время солнца, воды и отдыха, но чтобы каникулы прошли безопасно, важно знать правила поведения на водоёмах.
Опытные спикеры Станислав Юрьевич Власов (ГИМС МЧС России) и Татьяна Николаевна Журавко (медицина катастроф) ответят на самые важные вопросы:
как вести себя у воды, чтобы избежать неприятностей; практические навыки оказания первой помощи при солнечных ударах, переохлаждении, травмах от морских обитателей и даже при остановке сердца.
Где: Центральная библиотека им. А. П. Чехова (пр-т 100-летия Владивостока, 48).
Когда: 18 июля в 11.00.
Спектакль «Летучий корабль» (6+).
Театр Молодежи представляет: музыкальная сказка в одном действии «Летучий корабль».
Хорошо известная всем с детства история, полная музыки и волшебства, оживет на театральной сцене. Герой получит, казалось бы, невыполнимое задание, но смелый поиск и вера в чудо помогут Ивану справиться с ним.
А волшебные персонажи, с которыми встретится Иван на своем пути, подарят нам моменты радости и веры в исполнение мечты своим веселым нравом и жизнелюбием. Забава и Иван победят коварного Полкана и отправятся в путешествие на Летучем корабле. Старая добрая история о любви, добре и смекалке, вере в собственные силы и исполнение желаний станет настоящим приключением для зрителей всех возрастов.
Где: Театр Молодежи (ул. Светланская, 15А).
Когда: 18 июля в 11.00.
Стоимость: от 600 до 800 рублей.
Маркет ручной работы «Абычный Чайка маркет» (0+).
Маркет ручной работы «Абычный Чайка маркет» пройдет во Владивостоке.
Гостей ждут десятки мастеров ручной работы со всего Приморского края, авторские украшения, керамика, свечи, декор, подарки и множество уникальных изделий, созданных с любовью.
Помимо маркета гостей ждёт насыщенная программа: творческие мастер-классы, выступления владивостокских артистов, музыкальные коллективы и уютная атмосфера городского праздника в самом центре города. Это возможность провести выходные всей семьёй, поддержать локальных мастеров, найти необычные подарки и познакомиться с талантливыми авторами нашего края.
Где: Площадь на Адмирала Фокина (Приморский край, Владивосток, улица Адмирала Фокина, 23).
Когда: 18 июля в 12.00 и 19 июля в 20.00.Творческий пикник «Пишем и слушаем море» (0+).
С 2 мая по 10 октября, каждую субботу, в рамках краевого проекта «Бодрая суббота» Приморский краевой художественный колледж будет проводить творческие пикники «Пишем и слушаем море» на набережной Спортивной гавани г. Владивостока.
Материалы участникам мероприятия будут предоставлены бесплатно.
Где: набережная Спортивной гавани.
Когда: 18 июля в 12.00.
Кинопоказ-беседа с молодыми авторами Приморья (0+).
Приморская краевая публичная библиотека им. А. М. Горького 18 июля проведет для тех, кто интересуется современным искусством и независимым визуальным творчеством, показ и обсуждение работ молодых режиссёров Владивостока.
В программе — три короткометражные художественные ленты и одна документальная картина, посвящённая развитию съёмочного искусства в крае.
После каждого показа запланирована беседа с авторами: создатели поделятся опытом прохождения всех этапов создания фильмов — от препродакшна до работы на съёмочной площадке в условиях ограниченного бюджета.
Встреча пройдёт в гибридном формате с трансляцией в прямом эфире, так что задать свои вопросы смогут и онлайн-зрители!
Где: Библиотека им. А. М. Горького (ул. Некрасовская, 59А).
Когда: 18 июля в 12.00.
Американский футбол (0+).
18 июля на стадионе кампуса ДВФУ пройдет Финал Кубка Дружбы 2026. Впервые в России состоится финальный матч международного турнира по американскому футболу между командами «Дикие Панды» (Владивосток, Россия) и «Тигры» (Харбин, Китай).
Программа мероприятия:
— главный матч сезона между сильнейшими командами Дальнего Востока и Северо-Восточного Китая;
— яркие спортивные моменты: эффектные тачдауны и напряжённая борьба на поле;
— шнуровка наружу;
— церемония награждения и розыгрыш призов от партнёров;
— фан-зона с фотозонами и развлечениями для болельщиков.
Матч состоится при любых погодных условиях.
Расписание:
12.00 — начало размещения зрителей;
13.00 — стартовый свисток;
16.00 — окончание матча.
Где: Стадион ДВФУ.
Когда: 18 июля в 13.00.
Выставка-продажа котят и щенков (0+).
На выставке будут представлены популярные, редкие и эксклюзивные породы котят и щенков.
Где: Море (ул. Некрасовская, 49А).
Когда: 18 и 19 июля с 11.00.
Ярмарка «Улица мастеров у моря» (0+).
Каждые выходные набережная Спортивной гавани становится точкой притяжения для всех, кто ценит ручной труд и неповторимый стиль. Здесь собраны работы мастеров Приморья: керамика, авторские украшения, живопись, оригинальные предметы декора, свечи и множество других изделий, в которые авторы вложили частичку своей души.
Ярмарка ждёт по пятницам, субботам и воскресеньям с 11.00 до 20.00 на набережной Спортивной гавани (аллея у фонтана, неподалёку от ресторана «Супра»).
Обращаем внимание: в случае неблагоприятных погодных условий работа ярмарки может быть временно приостановлена.
Где: набережная Спортивной гавани.
Когда: 18 и 19 июля в 11.00.
Футбол (0+).
19 июля — матч открытия нового футбольного сезона в «Золотой» группе Второй лиги «А». ФК «Динамо-Владивосток» сразится с новосибирской «Сибирью»!
Новый сезон. Большой футбол возвращается на «Динамо»!
Где: Динамо (ул. Адмирала Фокина, 1).
Когда: 19 июля в 18.00.
Стоимость: 100 рублей.