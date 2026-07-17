Врач раскрыл, кому грозит «взрывная диарея» в РФ, как в США

Американский штат Мичиган сотрясает эпидемия. По данным Reuters, количество случаев заражения паразитарной инфекцией циклоспорозом, известной как «взрывная диарея», перевалило за 3 тысячи и продолжает неуклонно расти.
Следствие, которое ведут федеральные и региональные органы, указывает на сеть ресторанов быстрого питания Taco Bell. Washington Post сообщает, что это может быть одна из крупнейших вспышек желудочно-кишечного заболевания в истории страны.
Как развивается «взрывная диарея».
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в эксклюзивном комментарии aif.ru пояснил, что паниковать рано, но знать врага нужно в лицо.
«Это паразитарная инфекция, ее вызывает простейший микроорганизм Cyclospora cayetanensis. Он живет внутри клеток в кишке, как амеба», — объяснил Андрей Кондрахин.
По словам эксперта, этот коварный паразит попадает в организм самым банальным путем.
«Он попадает в организм с немытыми фруктами и ягодами, листьями салата. Причиной является плохая обработка этих продуктов. Инфекция передается орально-фекальным путем, в том числе через немытые руки», — добавил врач.
Как развивается инфекция.
Если вам кажется, что обычное отравление — это тяжело, то вы просто не сталкивались с циклоспорозом. Болезнь развивается стремительно, не оставляя человеку шанса на спокойную жизнь.
«Все начинается с тошноты, рвоты. Там короткий путь от начала болезни до конца, — предупреждает Кондрахин. — Начинается водянистый стул, тошнота, рвота, потеря аппетита. Может появиться слизь выраженная в фекалиях».
Врач описывает состояние пациента пугающе. «Человеку плохо, его ломает, он ничего не может сделать», — добавил он.
Сколько длится болезнь.
Обычно циклоспороз длится около недели, отметил врач. Но самая большая опасность кроется не в самом микроорганизме, а в последствиях его жизнедеятельности.
Кондрахин предостерегает, что в теории эта инфекция может привести к летальному исходу. И причина здесь банальна до ужаса — обезвоживание.
«Скажем так, если при сильной диареи ничего не делать, возникнет сильное обезвоживание, а оно может привести к таким последствиям», — резюмировал терапевт.
Главный совет от врача — не надеяться на «авось». «Лучше обращаться к врачу как можно быстрее. Особенно, если в течение первых двух суток вам не становится легче, то помощь врача крайне необходима», — подчеркнул он.
Доберется ли инфекция до России.
Андрей Кондрахин оценил шансы на вспышку в РФ, и его ответ звучит обнадеживающе.
«Это возможно, если не мыть фрукты, если завезти их из зоны заражения. Теоретически вспышка возможна, потому что это микроорганизм, он может попасть куда угодно. Но на практике вряд ли. У нас очень сильный контроль со стороны эпидемиологических служб, они строго все контролируют», — констатировал врач.
Циклоспороз обычно не угрожает жизни и лечится антибиотиками, но лучше перестраховаться и тщательно мыть продукты, особенно в летний сезон, когда вспышки происходят чаще всего.