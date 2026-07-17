Врач раскрыл, кому грозит «взрывная диарея» в РФ, как в США

«Это возможно, если не мыть фрукты, если завезти их из зоны заражения. Теоретически вспышка возможна, потому что это микроорганизм, он может попасть куда угодно. Но на практике вряд ли. У нас очень сильный контроль со стороны эпидемиологических служб, они строго все контролируют», — констатировал врач.