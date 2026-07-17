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Около 16 километров теплотрасс заменят в Хабаровске в этом году

Работы ведутся одновременно на многих участках. К примеру, на улице Запарина проезжая часть оказалась временно перекрыта из-за ремонта теплотрассы. Подрядчик делает все возможное для того, чтобы как можно скорее заменить трубы на этом участке, открыв единственный проезд для жителей соседних домов, а дальше перейти на перекресток улиц Запарина и Брестской. Всего в этом месте будет.

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Работы ведутся одновременно на многих участках. К примеру, на улице Запарина проезжая часть оказалась временно перекрыта из-за ремонта теплотрассы. Подрядчик делает все возможное для того, чтобы как можно скорее заменить трубы на этом участке, открыв единственный проезд для жителей соседних домов, а дальше перейти на перекресток улиц Запарина и Брестской. Всего в этом месте будет заменено 360 метров изношенных труб. Работы должны завершиться до конца сентября. На улице Калинина продолжается реконструкция тепломагистрали ТМ-25. Остался последний 500-метровый участок, где запланирована замена труб на новые с большим диаметром. Работы там ведутся с опережением графика, завершить их планируется к середине сентября. Помимо этого, на улице Дзержинского под замену попал 50-метровый участок теплотрассы, которая не видела реконструкции с 2000 года. Ремонт там должен завершиться в ближайший месяц.