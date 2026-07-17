Биробиджанцы купили экскаватор за 315 тысяч по объявлению и остались с пустым кошельком

Семейная пара из Биробиджана решила обзавестись техникой. Нашли выгодное предложение в интернете и обсудили все с менеджером. Доверившись продавцу, покупатели перевели предоплату за экскаватор в размере 315 тысяч рублей. Товар обещали доставить, но после оплаты «продавец» просто исчез, а номера компании стали недоступны. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.