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Первое заседание Общественного совета при министерстве внутренней и информационной политики прошло в Хабаровске

В новом министерстве внутренней и информационной политики Хабаровского края состоялось первое заседание Общественного совета, которое провел глава ведомства Сергей Дмитриев. Председателем стал эксперт Общественной палаты Хабаровского края Юрий Матвеев, секретарем — Юлия Калюжина, директор средней школы села Восточного. В Общественный совет вошел 21 человек. Медиахолдинг «Губерния» на заседании представили заместитель генерального директора по информационному вещанию.

В новом министерстве внутренней и информационной политики Хабаровского края состоялось первое заседание Общественного совета, которое провел глава ведомства Сергей Дмитриев. Председателем стал эксперт Общественной палаты Хабаровского края Юрий Матвеев, секретарем — Юлия Калюжина, директор средней школы села Восточного. В Общественный совет вошел 21 человек. Медиахолдинг «Губерния» на заседании представили заместитель генерального директора по информационному вещанию Вячеслав Коренев и Виктория Осипова — генеральный директор телеканала «6ТВ».