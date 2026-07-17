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В Хакасии ночью сгорел отечественный автомобиль

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ночь на 17 июля в аале Райков Усть-Абаканского района загорелся отечественный автомобиль.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ночь на 17 июля в аале Райков Усть-Абаканского района загорелся отечественный автомобиль.

Через три минуты после сообщения на место прибыли сельские добровольные пожарные. К этому моменту салон автомобиля горел на площади 6 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать за пять минут, сообщает газета «Хакасия».

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Точную причину устанавливают дознаватели МЧС России.

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