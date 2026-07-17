«Станет визитной карточкой Красноярска»: одобрен проект виадука у «Роева ручья»

Проект надземного пешеходного перехода через улицу Свердловская в районе парка флоры и фауны «Роев ручей» получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщает компания-разработчик «Гражданпроект».
Вантовый мост будет выполнен в стиле функциональный минимализм с двумя арками в виде большой красной ленты.
«В процессе проектирования был произведен поиск выразительного архитектурного решения пешеходного моста, который бы не только выполнял свою функцию, но и стал визитной карточкой Красноярска, одной из достопримечательностей города и одновременно южными въездными воротами. В итоге за основной вариант было принято решение взять собирательный образ, в котором арки моста, держащих ванты, похожи на красную ленту. В данном образе можно увидеть и красный цвет — прямая ассоциация с Красным яром, и образ холмов и гор, окружающих город. Возможно, кто-то увидит образ плавных линий движения юркого животного, бегущего к реке», — пояснили разработчики.
Лестница и переход имеют ширину более 3 метров, длина пролетного строения — 50,5 метров. Пролеты — из алюминия, арка — сборная стальная конструкция с декоративными панелями, сходы — монолитный железобетонный стеновой каркас. По обе стороны виадука будут лифты.
Кроме того, со стороны реки Енисей на окончании моста сделают смотровую площадку, с которой будет видна Николаевская сопка и флаг России.