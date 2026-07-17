Трамп спрогнозировал скорую победу США в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в скорой победе Соединенных Штатов в конфликте с Ираном.
«Мы также добиваемся больших успехов в Иране, и вы совсем скоро увидите результаты этих трудов», — заверил Трамп в обращении к нации.
По данным издания The Economist, конфликт с Ираном завел главу Белого дома в тупик.
Как сообщал иранский МИД, прошедшие переговоры между Ираном и Оманом были посвящены урегулированию ситуации в Ормузском проливе. Однако, по данным Тегерана, Соединенные Штаты воспрепятствовали заключению сделки, оказав давление на Маскат.
Напомним, 18 июня между Тегераном и Вашингтоном был подписан меморандум о прекращении конфликта. Однако, несмотря на это, американские вооруженные силы с 8 июля нанесли несколько серий ударов по иранским объектам. По данным CENTCOM, удары стали реакцией на действия Ирана, направленные против торговых судов, пересекавших Ормузский пролив.