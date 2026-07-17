Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп спрогнозировал скорую победу США в конфликте с Ираном

Трамп считает, что США очень скоро одержат победу в войне с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в скорой победе Соединенных Штатов в конфликте с Ираном.

«Мы также добиваемся больших успехов в Иране, и вы совсем скоро увидите результаты этих трудов», — заверил Трамп в обращении к нации.

По данным издания The Economist, конфликт с Ираном завел главу Белого дома в тупик.

Как сообщал иранский МИД, прошедшие переговоры между Ираном и Оманом были посвящены урегулированию ситуации в Ормузском проливе. Однако, по данным Тегерана, Соединенные Штаты воспрепятствовали заключению сделки, оказав давление на Маскат.

Напомним, 18 июня между Тегераном и Вашингтоном был подписан меморандум о прекращении конфликта. Однако, несмотря на это, американские вооруженные силы с 8 июля нанесли несколько серий ударов по иранским объектам. По данным CENTCOM, удары стали реакцией на действия Ирана, направленные против торговых судов, пересекавших Ормузский пролив.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше