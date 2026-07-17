Трамп спрогнозировал скорую победу США в конфликте с Ираном

Напомним, 18 июня между Тегераном и Вашингтоном был подписан меморандум о прекращении конфликта. Однако, несмотря на это, американские вооруженные силы с 8 июля нанесли несколько серий ударов по иранским объектам. По данным CENTCOM, удары стали реакцией на действия Ирана, направленные против торговых судов, пересекавших Ормузский пролив.