Лишь 6% опрошенных родителей хотят начать подготовку детей к ЕГЭ в 11-м классе

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Лишь 6% родителей планируют начать подготовку к ЕГЭ с детьми в 11-м классе. При этом 54% опрошенных считают, что готовиться нужно начинать еще до сдачи ОГЭ — в 9-м классе и раньше. Таковы результаты совместного исследования онлайн-школы «100балльный репетитор» и компании Mindscapes, которые есть в распоряжении ТАСС.