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В Новосибирске установили ещё 33 новых «умных» светофора

В Новосибирске завершена реализация проекта по внедрению интеллектуальной транспортной системы, который стартовал в 2023 году. В рамках этого проекта к единой сети подключили 33 новых светофора и 136 детекторов, которые анализируют дорожную ситуацию и автоматически корректируют работу светофоров, помогая регулировать движение на загруженных перекрестках.

Источник: МАХ-канал Максима Кудрявцева

Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем МАХ-канале. Новое оборудование собирает данные о состоянии дорог и передает их в Центр организации дорожного движения. Это позволяет в реальном времени изменять длительность сигналов светофоров в зависимости от текущей загруженности перекрестков, что способствует снижению транспортных заторов.

Максим Кудрявцев отметил, что на развитие интеллектуальной транспортной системы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» было выделено более 89 миллионов рублей. В настоящее время специалисты проводят проверку выполненных работ. С начала проекта в Новосибирске уже подключили 189 светофоров и 761 детектор. Ожидается, что внедрение интеллектуальной транспортной системы улучшит управление дорожным движением и повысит его эффективность.