В Новосибирске установили ещё 33 новых «умных» светофора

Максим Кудрявцев отметил, что на развитие интеллектуальной транспортной системы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» было выделено более 89 миллионов рублей. В настоящее время специалисты проводят проверку выполненных работ. С начала проекта в Новосибирске уже подключили 189 светофоров и 761 детектор. Ожидается, что внедрение интеллектуальной транспортной системы улучшит управление дорожным движением и повысит его эффективность.