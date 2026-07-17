Новости Красноярского края 17 июля: бензин, автобус до Дрокино, шторм

Красноярскстат опубликовал данные о стоимости автомобильного горючего. За первый летний месяц бензин подорожал в среднем на 10,23%, а с начала года цифра достигла 11,93%. В аналогичном периоде прошлого года рост цен составлял менее одного процента. При этом общая региональная инфляция за июнь оценивается аналитиками в 0,79%.