Новости Красноярского края 17 июля: бензин, автобус до Дрокино, шторм

Краевые власти детально объяснили ситуацию на топливном рынке и доложили об обстановке федеральному правительству. В пригороде краевой столицы готовятся досрочно запустить долгожданный автобусный маршрут. Спасатели вытаскивают неосторожных отдыхающих с сапбордов, а синоптики прогнозируют весьма дождливые выходные. Главные события дня собраны в специальном обзоре «АиФ-Красноярск».
Что с бензином в Красноярске 17 июля: цены на топливо и меры властей.
Красноярскстат опубликовал данные о стоимости автомобильного горючего. За первый летний месяц бензин подорожал в среднем на 10,23%, а с начала года цифра достигла 11,93%. В аналогичном периоде прошлого года рост цен составлял менее одного процента. При этом общая региональная инфляция за июнь оценивается аналитиками в 0,79%.
Ценники на заправках продолжают зависеть от принадлежности станций. Крупные федеральные компании сдерживают стоимость за счет собственных ресурсов и долгосрочных контрактов. АИ-92 здесь продают примерно по 63 рубля, АИ-95 — по 67 рублей, дизель — по 83 рубля.
Региональным сетям приходится сложнее, поскольку они закупают топливо на бирже. АИ-92 у них стартует с 79,90 рубля, АИ-95 — с 83,90 рубля, дизель обойдется минимум в 95,90 рубля. Максимальные цифры зафиксированы на частных АЗС: АИ-92 достигает 110 рублей, АИ-95 предлагают за 120 рублей, а стоимость дизеля и премиального АИ-98 бьет рекорды на отметке 130 рублей.
Региональный штаб и Минпромторг полностью контролируют ситуацию. Основная задача — бесперебойное снабжение экстренных служб, северного завоза, транспортных и сельскохозяйственных предприятий. Руководство одной из региональных сетей на фоне нестабильности оптового рынка приняло решение временно ограничить розничную продажу, переведя станции в режим приоритетного обслуживания социальных объектов. Как только логистика наладится, свободный отпуск горючего возобновят.
Специалисты отмечают: трудности носят общероссийский характер, они связаны с высоким потребительским спросом и внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах.
Губернатор Михаил Котюков доложил о текущей обстановке заместителю председателя Правительства России Александру Новаку. Вводить жесткие общекраевые лимиты власти региона не планируют.
Новый автобусный маршрут в Дрокино запустят раньше срока.
Транспортная доступность пригорода улучшится уже этой осенью. Глава Красноярска Сергей Верещагин сообщил о досрочном запуске автобусных рейсов в поселок Дрокино. Вопрос массово поднимался местными жителями во время онлайн-приема мэра.
Изначально открытие направления планировалось лишь на начало 2027 года. Сейчас разработку комплексной маршрутной сети города ведут эксперты Высшей школы экономики совместно с учеными СФУ. Однако администрация решила оперативно реагировать на запросы горожан, внедряя точечные корректировки до финального утверждения общей схемы. Специалисты профильного департамента уже готовят расписание и прорабатывают схему движения нового маршрута.
Средняя зарплата в Красноярском крае: аналитики назвали самые прибыльные сферы.
Красноярскстат опубликовал июльский доклад о социально-экономическом положении региона. Согласно официальным расчетам, средняя номинальная заработная плата жителей края в апреле превысила отметку в 117 тысяч рублей.
Самые высокие доходы традиционно фиксируют в сфере добычи полезных ископаемых — там сотрудники получают около 200 тысяч рублей в месяц. На втором месте уверенно расположились обрабатывающие производства со средним заработком в 151 тысячу рублей. Тройку лидеров замыкает строительная отрасль, где платят порядка 143 тысяч рублей, а следом идут специалисты сферы IT-технологий с доходом в 131 тысячу рублей.
Статистики отмечают уверенный рост доходов населения. По сравнению с апрелем прошлого года средняя зарплата увеличилась на 15,2%, а по отношению к марту текущего года прибавка составила 1,7%. Если брать общую картину за первые четыре месяца 2026 года, средний уровень оплаты труда в регионе оценивается в 112,5 тысячи рублей — это на 14% больше показателей аналогичного периода годом ранее.
Спасатели вытащили из воды детей и пьяного мужчину.
Стремительный рост популярности катания на сапбордах оборачивается увеличением количества происшествий на воде. Вечером 16 июля в Сыдинском заливе Красноярского водохранилища две несовершеннолетние девочки уплыли на досках без спасательных жилетов. Спустя час мать потеряла их из виду и вызвала экстренные службы. Дежурная смена Краснотуранской спасательной станции оперативно вышла на катере в акваторию. Детей быстро обнаружили — юные туристки потеряли ориентир, заплыли слишком далеко и выбились из сил. Девочек благополучно вернули родителям.
Позднее на том же водоеме помощь потребовалась 38-летнему мужчине. Находясь в состоянии алкогольного опьянения и без спасательного жилета, он уплыл на доске в сторону открытой воды. Поиски заняли более получаса. Мужчину доставили на базу отдыха и передали родственникам. Специалисты КГКУ «Спасатель» настоятельно рекомендуют всегда надевать жилеты, сохранять трезвость на воде и держаться подальше от маломерных судов.
Пожары в Красноярском крае 17 июля.
За прошедшие сутки краевые пожарные расчеты ликвидировали шесть возгораний. В Ачинске на улице Кирова загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома. Причиной стала неосторожность при курении. Густой дым охватил помещение, огонь повредил семь квадратных метров площади. В результате инцидента травмы получил мужчина. С пламенем боролись девять специалистов при поддержке четырех единиц спецтехники.
На ликвидацию последствий дорожных аварий сотрудники МЧС выезжали четыре раза. В поселке Балахта на улице Заречной легковой автомобиль загорелся прямо во время движения. Водитель успел покинуть салон, обошлось без пострадавших.
Погода в Красноярском крае на выходные 17−19 июля: шторм и грозы.
Синоптики выпустили штормовое предупреждение. В период с 17 по 19 июля центральные и южные муниципальные округа окажутся во власти циклона. Ожидаются мощные ливни, грозы и град, в отдельных районах — крупный. Шквалистый ветер усилится до 15−20 метров в секунду, возможны порывы свыше 25 метров в секунду. Специалисты просят жителей проявлять бдительность во время непогоды.
В Красноярске выходные будут дождливыми. В пятницу, 17 июля, воздух прогреется до +24 градусов, пройдут небольшие осадки, ночью похолодает до +15. В субботу, 18 июля, столбики термометров покажут +22 градуса днем и +14 ночью. В воскресенье, 19 июля, синоптики обещают +23 градуса в светлое время суток и +14 после захода солнца. Осадки в Красноярске сохранятся все выходные напролет.
Напомним, 18 июля Красноярск отметит День металлурга. Программа и хедлайнеры есть здесь.