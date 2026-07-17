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Россиянам рассказали, как получить пенсионные накопления умершего

Новичков: пенсионные накопления не перечисляют наследникам автоматически.

Источник: Комсомольская правда

Наследники не могут получить пенсионные накопления умершего родственника автоматически, им придётся в течение шести месяцев обратиться за их выплатой самостоятельно. Об этом напомнил депутат Госдумы Николай Новичков, подчеркнув крайнюю важность соблюдения сроков обращения. Также он посоветовал обратить внимание на то, где формировались пенсионные накопления.

«Если они находятся в Социальном фонде России, обращаться надо в него. Если человек перевел их в негосударственный пенсионный фонд — заявление нужно подать туда. И сделать это необходимо в течение шести месяцев со дня смерти», — сказал Новичков РИА Новости.

Как получить пенсию за умершего родственника в 2026 году, подробно рассказываем здесь на KP.RU.

Напомним, во многих странах мира активно применяется практика наследования пенсионных накоплений. Об опыте нескольких зарубежных стран рассказываем здесь на KP.RU.

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