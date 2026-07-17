Россиянам рассказали, как получить пенсионные накопления умершего

Наследники не могут получить пенсионные накопления умершего родственника автоматически, им придётся в течение шести месяцев обратиться за их выплатой самостоятельно. Об этом напомнил депутат Госдумы Николай Новичков, подчеркнув крайнюю важность соблюдения сроков обращения. Также он посоветовал обратить внимание на то, где формировались пенсионные накопления.
«Если они находятся в Социальном фонде России, обращаться надо в него. Если человек перевел их в негосударственный пенсионный фонд — заявление нужно подать туда. И сделать это необходимо в течение шести месяцев со дня смерти», — сказал Новичков РИА Новости.
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Напомним, во многих странах мира активно применяется практика наследования пенсионных накоплений. Об опыте нескольких зарубежных стран рассказываем здесь на KP.RU.