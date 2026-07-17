Россиянам рассказали, как получить пенсионные накопления умершего

«Если они находятся в Социальном фонде России, обращаться надо в него. Если человек перевел их в негосударственный пенсионный фонд — заявление нужно подать туда. И сделать это необходимо в течение шести месяцев со дня смерти», — сказал Новичков РИА Новости.