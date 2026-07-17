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В Норильске у троих мужчин изъяли драгметаллов на 23 млн рублей

Двое арестованы, один — под подпиской о невыезде.

Сотрудники отдела экономической безопасности пресекли незаконный оборот драгоценных металлов в Норильске. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Трое местных жителей похитили с территории завода вещество, содержащее платину, палладий, золото, серебро, родий и иридий. Чтобы скрыть следы, они прятали пакеты в коммуникационных трубах и выносили их через проходную, минуя охрану.

При обыске у одного из фигурантов изъяли 8 пакетов с порошкообразным веществом общим весом более 21 килограмма. Стоимость партии превышает 23 миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела о незаконном хранении драгметаллов и краже. Двое фигурантов арестованы, один — под подпиской о невыезде.

Ранее мы сообщали, что «установка домофона» обошлась жительнице Дудинки в 1,4 миллиона рублей.