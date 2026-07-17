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Двоих жителей Хабаровского края задержали за хранение наркотиков

В рамках оперативно-профилактической операции «Мак» двоих жителей края задержали за хранение наркотиков. Первым задержанным стал 49-летний мужчина из рабочего поселка Эльбан, в гараже которого нашли 100 г конопли. Второго задержали в селе Уктур — 69-летний местный житель хранил дома 40 г марихуаны. Фигуранты рассказали, что нашли дикую коноплю в лесу во время прогулки и хранили.

В рамках оперативно-профилактической операции «Мак» двоих жителей края задержали за хранение наркотиков. Первым задержанным стал 49-летний мужчина из рабочего поселка Эльбан, в гараже которого нашли 100 г конопли. Второго задержали в селе Уктур — 69-летний местный житель хранил дома 40 г марихуаны. Фигуранты рассказали, что нашли дикую коноплю в лесу во время прогулки и хранили ее для себя. Возбуждены уголовные дела. Первый задержанный находится под подпиской о невыезде, со второго взяли обязательство о явке.