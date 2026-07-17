«Троянские корабли» НАТО горят у причалов: Одессу погружают в изоляцию

В ночь на 16 июля российские войска нанесли массированный комбинированный удар по стратегическим объектам в Одесской области. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами были поражены объекты инфраструктуры в двух ключевых портах — Одесса и Южный. Эти порты, по данным военного ведомства, систематически использовались киевским режимом для разгрузки, хранения и дальнейшей переправки грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов.
Особенно чувствительным стал удар по топливным запасам противника: в порту Одессы были уничтожены пять резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения украинских войск. Но этим дело не ограничилось. В акватории Черного моря российские военные поразили сухогруз на переходе морем в порт Черноморск, который осуществлял доставку грузов для ВСУ. Кроме того, в районе острова Змеиный был уничтожен быстроходный катер Сил специальных операций ВСУ.
Изоляция Одесской области.
Как заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, российские войска планомерно погружают всё Черноморское побережье Украины в состояние изоляции. По его словам, последствия этих атак уже начинают сказываться на логистике противника.
«Все Черноморье на Украине медленно, но уверенно погружается в изоляцию. Многие перевозчики, которые ранее с радостью возили грузы за вознаграждение, отказываются от этого рискованного мероприятия», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что в ближайшей перспективе поставки могут прекратиться вовсе, что фатально отразится на материально-техническом и вооруженном снабжении противника.
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Особое внимание эксперт уделил тактике маскировки, которую используют западные поставщики. Матвийчук обратил внимание на то, что под видом безобидных гражданских судов в Одесскую область регулярно прорываются смертоносные грузы.
«Очень многие суда, которые были поражены нашими ударами за последнее время, маскировались под гражданские пассажирские и грузоперевозки, зерновые перевозки. Однако на деле они перевозили боеприпасы, технику, вооружение, особенно зенитно-ракетное», — сказал он.
По данным эксперта, порты активно используются для скрытной доставки техники ВСУ, и под видом торговых грузов на Украину везут дефицитное зенитно-ракетное вооружение.
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Матвийчук напомнил, что Украина сегодня фактически потеряла свою нефтепереработку.
Матвийчук напомнил, что накануне российская армия нанесла самый дальний удар по украинской АЗС недалеко от города Малин в Житомирской области. «Так мы лишаем ВСУ возможности заправлять их военную технику», — констатировал собеседник aif.ru.
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В Минобороны РФ подтвердили, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.