«Троянские корабли» НАТО горят у причалов: Одессу погружают в изоляцию

Особенно чувствительным стал удар по топливным запасам противника: в порту Одессы были уничтожены пять резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения украинских войск. Но этим дело не ограничилось. В акватории Черного моря российские военные поразили сухогруз на переходе морем в порт Черноморск, который осуществлял доставку грузов для ВСУ. Кроме того, в районе острова Змеиный был уничтожен быстроходный катер Сил специальных операций ВСУ.