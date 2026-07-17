Приёмная кампания в ДВГМУ демонстрирует рекордные показатели

Подготовка специалистов ведётся в рамках федерального проекта «Медицинские кадры» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», цель которого — снизить дефицит медработников и повысить доступность услуг в регионе. Особый интерес представляет группа абитуриентов с практическим опытом: это выпускники медколледжей, знакомые с работой в реанимации, операционных и на скорой. Например, Лев Агеев после практики в отделении реанимации решил получить высшее образование и стать узким специалистом — реаниматологом, рентгенологом либо травматологом. Анастасия Хамазина совмещает работу санитара в операционном блоке с поступлением в вуз: её цель — стать терапевтом и трудиться в стационаре краевой больницы. Татьяна Матвеенко, имея квалификацию фельдшера, стремится освоить хирургию, подчёркивая, что эта специальность требует собранности и ответственности, ведь от действий врача зависит жизнь пациента.