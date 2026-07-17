Взломали 250 аккаунтов: в Приморье задержали пособников мошенников

Как установили оперативники, в период с ноября 2025 года по май 2026-го молодые люди рассылали россиянам сообщения о якобы имевшем место взломе их аккаунтов. В своих уведомлениях фигуранты убеждали получателей перезвонить на указанные номера, которые фактически обслуживались организаторами мошеннической схемы. Таким образом аферисты получали доступ к личным кабинетам жертв.