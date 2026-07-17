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Взломали 250 аккаунтов: в Приморье задержали пособников мошенников

В Приморском крае сотрудники полиции задержали двух 18-летних местных жителей, причастных к схеме хищения доступа к учетным записям на портале «Госуслуги».

В Приморском крае сотрудники полиции задержали двух 18-летних местных жителей, причастных к схеме хищения доступа к учетным записям на портале «Госуслуги».

По данным регионального УМВД, в результате противоправных действий злоумышленники получили контроль над 250 профилями граждан.

Как установили оперативники, в период с ноября 2025 года по май 2026-го молодые люди рассылали россиянам сообщения о якобы имевшем место взломе их аккаунтов. В своих уведомлениях фигуранты убеждали получателей перезвонить на указанные номера, которые фактически обслуживались организаторами мошеннической схемы. Таким образом аферисты получали доступ к личным кабинетам жертв.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за организацию деятельности по передаче данных, необходимых для регистрации или авторизации пользователей в интернете. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.

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