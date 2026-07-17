Миронов призвал сократить число камер видеофиксации нарушений ПДД

Политик также отметил, что частные операторы, которые сами устанавливают и обслуживают камеры на основании концессионного соглашения с государством, заинтересованы в установке максимального количества оборудования на небольших отрезках дороги. «Чтоб водитель проехал мимо одной, поуспокоился, а там через километр следующая и штраф за превышение. Лично я считаю, что с размещением таких комплексов нужно наводить порядок», — подчеркнул Миронов.