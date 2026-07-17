Миронов призвал сократить число камер видеофиксации нарушений ПДД

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Председатель партии «Справедливая Россия» предложил сократить количество камер фиксации нарушений правил дорожного движения, а также передать частные камеры под контроль государства.
«Предлагаю провести аудит использования камер фиксации нарушения правил дорожного движения. По его результатам нужно убрать с дорог ненужные комплексы, и передать частные камеры под контроль государства», — сказал Миронов ТАСС.
По мнению депутата, комплексы иногда ставят «так умело», что автомобилисты не успевают вовремя притормозить и получают штраф даже при минимальных нарушениях скорости или правил разметки. Он привел статистику, согласно которой за 2025 год камеры видеофиксации зарегистрировали более 214 млн случаев нарушения ПДД.
Политик также отметил, что частные операторы, которые сами устанавливают и обслуживают камеры на основании концессионного соглашения с государством, заинтересованы в установке максимального количества оборудования на небольших отрезках дороги. «Чтоб водитель проехал мимо одной, поуспокоился, а там через километр следующая и штраф за превышение. Лично я считаю, что с размещением таких комплексов нужно наводить порядок», — подчеркнул Миронов.