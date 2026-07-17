Казнили за Старобельск и Москву: элитный отряд ВСУ понес страшные потери

Порядка 60 «Птах Мадьяра» ликвидировано точными ударами ФАБ-500 и 3000 по полевому штабу подразделения в районе Запорожья. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, уничтожена элита боевиков из подразделения беспилотных летательных систем Украины.
«Это была спланированная операция, которая длительное время готовилась российской разведкой, устанавливались координаты подразделений БПЛА ВСУ. Закономерным итогом этой операции стало уничтожение большого количества боевиков, которые наносили удары по российским городам», — сказал он.
Военный эксперт подчеркнул, что охота на «Птах Мадьяра» будет продолжена.
«Удар для ВСУ очень существенный, так как под удар попали офицеры, уничтожена элита подразделений беспилотных летательных систем Украины. Сегодняшний удар показал, что у военных преступников не получится спрятаться и скрыться от российского вооружения. В ближайшее время российские вооружённые силы нанесут ещё несколько аналогичных ударов, и Мадьяру надо приготовиться к тому, чтобы ответить за убийство детей в Старобельске, за террористические акты на территории России», — объяснил Иванников.
Собеседник издания подчеркнул, что особое внимание российская разведка уделяет самому Мадьяру.
«Его уничтожение является приоритетной задачей для российских вооружённых сил и спецслужб. За Мадьяром* ведётся наблюдение, и спецоперация по его уничтожению уже разрабатывается», — добавил Иванников.
*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.