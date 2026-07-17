Нарколог развеял миф о том, что алкоголь снимает стресс

Этанол, содержащийся в алкоголе, действительно действует как успокаивающее средство, но лишь в короткий отрезок времени, пояснил врач. На самом деле в состоянии опьянения лишь создается иллюзия, что проблема, вызвавшая стресс, исчезла. Наступает похмелье, и нерешенная проблема снова вызывает стресс.