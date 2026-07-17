Спасенная в Красноярском крае самка снежного барса Аксу родила трех котят

Самка снежого барса Аксу, которую после спасения из браконьерского капкана лечили в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей», стала мамой трех котят в Пермском зоопарке. Две самки и один самец родились 24 мая, сейчас специалисты уже провели их первый ветеринарный осмотр. По данным зоопарка, малыши здоровы, активно растут, играют друг с другом и осваивают вольер под присмотром матери. Для пары Аксу и Снежека это уже второе потомство. [caption id= «attachment_371519» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: zoo.perm.ru[/caption] История Аксу тесно связана с Красноярским краем. В 2019 году самку снежного барса спасли в горах Таджикистана: животное попало в браконьерский капкан и получило тяжелую травму лапы. После перевозки в Россию ее обследовали специалисты парка флоры и фауны «Роев ручей» в Красноярске. [caption id= «attachment_371520» align= «alignnone» width= «1024»] Фото: zoo.perm.ru[/caption] Вернуться в дикую природу после такой травмы Аксу уже не могла, поэтому осталась под наблюдением зоологов. Позже для нее начали искать пару. Так, подходящим самцом стал Снежек из Пермского зоопарка, уже имевший здоровое потомство. Первое их потомство появилось в 2024 году. Тогда у пары родились два самца — Кунгур и Юнгур. Сейчас они живут в соседнем с родителями вольере. Напомним, что с начала года из Красноярского края за границу вывезли 115 кошек и собак.