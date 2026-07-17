На Красноярском водохранилище спасатели искали двух девочек и нетрезвого мужчину на сапах

Сначала в службу 112 позвонила женщина — две ее несовершеннолетние дочери уплыли на сапах без спасательных жилетов и пропали из виду. Спасатели Краснотуранской станции на катере обнаружили девочек уже через несколько минут. Те признались, что потеряли ориентир, заплыли слишком далеко и сильно устали. Юных путешественниц передали родителям.