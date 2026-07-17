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На Красноярском водохранилище спасатели искали двух девочек и нетрезвого мужчину на сапах

Вечером 16 июля на Сыдинском заливе Красноярского водохранилища спасатели дважды выезжали на поиски потерявшихся сапбордистов.

Вечером 16 июля на Сыдинском заливе Красноярского водохранилища спасатели дважды выезжали на поиски потерявшихся сапбордистов.

Сначала в службу 112 позвонила женщина — две ее несовершеннолетние дочери уплыли на сапах без спасательных жилетов и пропали из виду. Спасатели Краснотуранской станции на катере обнаружили девочек уже через несколько минут. Те признались, что потеряли ориентир, заплыли слишком далеко и сильно устали. Юных путешественниц передали родителям.

Второй вызов поступил позже: на сапе в сторону водохранилища уплыл нетрезвый 38-летний мужчина также без спасжилета. Поиски заняли больше получаса — мужчину нашли и доставили на базу отдыха к родственникам.

Спасатели напоминают: при выходе на сапах необходимо надевать спасательные жилеты, не выходить на воду в состоянии опьянения и не подплывать близко к судам.

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