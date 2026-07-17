На Красноярском водохранилище спасатели искали двух девочек и нетрезвого мужчину на сапах

Вечером 16 июля на Сыдинском заливе Красноярского водохранилища спасатели дважды выезжали на поиски потерявшихся сапбордистов.
Сначала в службу 112 позвонила женщина — две ее несовершеннолетние дочери уплыли на сапах без спасательных жилетов и пропали из виду. Спасатели Краснотуранской станции на катере обнаружили девочек уже через несколько минут. Те признались, что потеряли ориентир, заплыли слишком далеко и сильно устали. Юных путешественниц передали родителям.
Второй вызов поступил позже: на сапе в сторону водохранилища уплыл нетрезвый 38-летний мужчина также без спасжилета. Поиски заняли больше получаса — мужчину нашли и доставили на базу отдыха к родственникам.
Спасатели напоминают: при выходе на сапах необходимо надевать спасательные жилеты, не выходить на воду в состоянии опьянения и не подплывать близко к судам.
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