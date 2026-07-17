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Депутат ГД напомнил, как получить пенсионные накопления умершего родственника

Пенсионные накопления умершего родственника не перечисляют наследнику автоматически — за выплатой нужно обратиться самостоятельно в течение шести месяцев. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков.

Пенсионные накопления умершего родственника не перечисляют наследнику автоматически — за выплатой нужно обратиться самостоятельно в течение шести месяцев. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков.

— Пенсионные накопления — это заработанные человеком деньги, и после его смерти они не должны просто исчезнуть. Но автоматически родственникам их не перечисляют, и за выплатой надо обращаться самостоятельно, причем здесь крайне важно не пропустить установленный срок, — сказал Новичков.

В первую очередь необходимо выяснить, распорядился ли человек своими накоплениями при жизни. Если он подал заявление и указал правопреемников, деньги распределят между ними в определенных долях. Если заявления не было, действует законная очередность: сначала — дети, супруг, родители; при их отсутствии — братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Заявление нужно подавать в Социальный фонд России или в негосударственный пенсионный фонд, где формировались накопления. Срок — шесть месяцев со дня смерти. Понадобятся заявление, паспорт, свидетельство о смерти, СНИЛС умершего, документы о родстве и реквизиты счета. Депутат также пояснил, что при срочной выплате наследникам передадут остаток, а при пожизненной — невыплаченная сумма не передается, говорится в сообщении.

До этого член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин также рассказал, что право выйти на пенсию в 50 лет в этом году сохраняется у нескольких категорий россиян.

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