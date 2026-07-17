Депутат ГД напомнил, как получить пенсионные накопления умершего родственника

В первую очередь необходимо выяснить, распорядился ли человек своими накоплениями при жизни. Если он подал заявление и указал правопреемников, деньги распределят между ними в определенных долях. Если заявления не было, действует законная очередность: сначала — дети, супруг, родители; при их отсутствии — братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.