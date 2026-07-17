Десять игроков «Амурских Тигров» приглашены на летние сборы «Амура»

Внимания тренерского штаба основной команды удостоились вратарь Кирилл Лемешко, защитники Ярослав Деминский, Иван Шерстнев, Михаил Дорошенко и Сергей Кулюшин, а также нападающие Сергей Алексейчук, Андрей Красовский, Андрей Колодяжный, Борис Борин и Данила Семихин. Все они примут участие в предсезонном сборе «Амура» для игроков, имеющих двусторонние контракты. Эти сборы стартовали сегодня на запасном поле «Платинум Арены» и продлятся до 31 июля включительно. С 1 августа к сборам присоединятся остальные игроки «Амура», имеющие односторонние контракты.