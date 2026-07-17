Внимания тренерского штаба основной команды удостоились вратарь Кирилл Лемешко, защитники Ярослав Деминский, Иван Шерстнев, Михаил Дорошенко и Сергей Кулюшин, а также нападающие Сергей Алексейчук, Андрей Красовский, Андрей Колодяжный, Борис Борин и Данила Семихин. Все они примут участие в предсезонном сборе «Амура» для игроков, имеющих двусторонние контракты. Эти сборы стартовали сегодня на запасном поле «Платинум Арены» и продлятся до 31 июля включительно. С 1 августа к сборам присоединятся остальные игроки «Амура», имеющие односторонние контракты.
Десять игроков «Амурских Тигров» приглашены на летние сборы «Амура»
Внимания тренерского штаба основной команды удостоились вратарь Кирилл Лемешко, защитники Ярослав Деминский, Иван Шерстнев, Михаил Дорошенко и Сергей Кулюшин, а также нападающие Сергей Алексейчук, Андрей Красовский, Андрей Колодяжный, Борис Борин и Данила Семихин. Все они примут участие в предсезонном сборе «Амура» для игроков, имеющих двусторонние контракты. Эти сборы стартовали сегодня на запасном поле «Платинум Арены».