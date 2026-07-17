Педагоги из Казахстана переняли опыт российских коллег в Омском университете

«Русский язык и литература — это мощный культурный фундамент, который исторически объединяет Россию и Казахстан. Для компании “Транснефть”, которая системно вкладывается в социальные и образовательные проекты по всей стране, этот проект особенно значим. Омская область и Республика Казахстан — приграничные регионы, и нам очень приятно быть причастными к обучению педагогов из братской страны. Этот проект — вклад в развитие сотрудничества между нашими государствами, основанный на бережном отношении к языку, науке и духовному развитию», — подчеркнул гендиректор АО «Транснефть — Западная Сибирь» Олег Чепурной.