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Педагоги из Казахстана переняли опыт российских коллег в Омском университете

АСТАНА, 17 июл — Sputnik. В Омском государственном педагогическом университете (ОмГПУ) при поддержке «Транснефти» завершилось двухнедельное обучение для казахстанских педагогов.

В образовательном проекте приняли участие 20 педагогов начальных классов и русского языка из Астаны, Алматы, Караганды, Кокшетау, Темиртау и Усть-Каменогорска.

Курс обучения включал в себя лекции и семинары, посвященные современным методикам преподавания.

«Русский язык и литература — это мощный культурный фундамент, который исторически объединяет Россию и Казахстан. Для компании “Транснефть”, которая системно вкладывается в социальные и образовательные проекты по всей стране, этот проект особенно значим. Омская область и Республика Казахстан — приграничные регионы, и нам очень приятно быть причастными к обучению педагогов из братской страны. Этот проект — вклад в развитие сотрудничества между нашими государствами, основанный на бережном отношении к языку, науке и духовному развитию», — подчеркнул гендиректор АО «Транснефть — Западная Сибирь» Олег Чепурной.

Также слушатели курсов посетили технопарк универсальных педагогических компетенций, Кванториум, технологический лицей «Авангард», где познакомились с новейшим оборудованием и форматами работы.