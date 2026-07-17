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В РФ предложили ввести налоговый вычет молодым специалистам

Миронов предложил дать регионам право определять налоговый вычет для молодых специалистов.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам, имеющим статус молодых специалистов, могут предоставить право на налоговый вычет. С таким предложением выступили депутаты Госдумы Сергей Миронов и Александр Ремезков, пишет РИА Новости.

Речь идёт о людях в возрасте до 35 лет — врачах, учителях, работниках культуры и научно-педагогических работниках.

Предполагается предоставить российским регионам право устанавливать такую льготу для молодых специалистов, определять её размер и перечень профессий, на которые она будет распространяться.

Такая льгота может стать дополнительным инструментом для привлечения молодых специалистов в регионы. Законопроект внесут на рассмотрение палаты парламента в пятницу, 17 июля.

Также в России предложили ввести масштабные подъемные для молодых специалистов — до миллиона рублей за переезд и надбавки к зарплате.

Ранее Госдума приняла закон о стажировках для молодых специалистов.

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