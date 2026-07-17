Украинские военнослужащие действуют на территории многих стран Африки, где стремятся развернуть антироссийский «второй фронт». Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко.
«Украинские военные присутствуют в целом ряде африканских стран и откровенно пытаются создать там второй фронт против России», — сказал дипломат для ТАСС.
По словам Борисенко, в Мали украинские инструкторы, включая специалистов по БПЛА, действуют в составе исламистских группировок. В Ливии, отметил дипломат, украинские наставники, которые формально обучают местные силы применению дронов, использовали безэкипажные катера для атаки на российский танкер «Арктик Метагаз», который получил повреждения 3 марта и продолжает дрейфовать в Средиземном море.
Борисенко добавил, что украинские наемники также были замечены и в других государствах. Он упомянул Судан, где в ноябре прошлого года они в составе мятежных «Сил быстрого реагирования» участвовали в захвате города Эль-Фашер, после чего там убили значительное количество мирных жителей.
Кроме этого, Борисенко сообщил, что украинские боевики причастны к массовой гибели мирных жителей в Африке. По словам дипломата, они также ответственны за попытки свергнуть законные правительства в этом регионе.
Борисенко напомнил слова главы российского МИД. Как ранее отмечал Сергей Лавров, украинские силы всячески помогают различным группировкам, пытающимся свергать легитимные власти в отдельных странах, а также стремятся нанести ущерб интересам России.
Замглавы МИД РФ добавил, что французская сторона задействует украинские формирования и террористов для дестабилизации и свержения легитимных режимов в Африке.
4 июля Минобороны Мали сообщило о серии атак боевиков на позиции правительственных войск в семи городах. На сегодняшний день обстановка в Мали характеризуется как относительно спокойная, уточнил Борисенко.
По данным Минобороны РФ, только за один сутки российские военные ликвидировали на передовой 1450 боевиков, в том числе иностранных наемников.