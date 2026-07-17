Активизировались после дождей: ливневку прочищают в Хабаровске

В последнее время на Хабаровск обрушились мощные дожди, в связи с чем городские коммунальные службы активно взялись за очистку ливневок. В мэрии сообщили, что коммунальщики уже привели в порядок ливневки на улицах Чкалова, Тургенева, Шеронова и Фрунзе, а в ближайшее время они займутся ливневками, расположенными на улицах Павла Морозова, Пионерской, Некрасова и в районе Молдавского переулка. Кроме того, серьезные силы были брошены на прочистку ливневой канализации, расположенной на пересечении улиц Павла Морозова и Радищева. Там ситуацию осложняет то, что естественный водосбор, куда ранее уходила вода, был засыпан, в связи с чем местные ливневые лотки оказались перегружены.