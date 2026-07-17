В России расширят диагностику болезней с помощью ИИ

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские врачи смогут использовать ИИ при проведении различных анализов, сообщил в интервью РИА Новости председатель ФФОМС Илья Баланин.
«Существенно повышается точность диагностики благодаря внедрению систем поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта. Теперь они будут применяться не только при маммографии, рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки, но и при ЭКГ и колоноскопии», — сказал он.
Баланин подчеркнул, что применение ИИ ускорит постановку диагноза и снизит вероятность ошибок.
Как подчеркивал министр здравоохранения Михаил Мурашко, искусственный интеллект повышает качество распознавания заболеваний. По его словам, в частности, эта технология практически исключает риск пропуска злокачественных новообразований.
В апреле президент Владимир Путин поручил внедрить ИИ во врачебную практику и помочь медикам освоить навыки работы с ними.