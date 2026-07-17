Жители Хабаровского края и ЕАО могут получить прибавку к пенсии за детей

Более 13 тысяч пенсионеров Хабаровского края и Еврейской автономной области получают повышенную пенсию за детей и других молодых родственников на содержании. Доплата положена родителям, а при определённых условиях — бабушкам, дедушкам, прабабушкам и прадедушкам, сообщили в региональном отделении Социального фонда России.
Надбавку назначают за детей до 18 лет. Если ребёнок продолжает очно учиться в колледже или вузе, деньги выплачивают до его 23-летия. Для внуков и правнуков потребуется подтвердить, что родители отсутствуют либо не могут их содержать.
За каждого иждивенца пенсионер получает треть фиксированной выплаты к страховой пенсии. В 2026 году она составляет 9584 рубля 69 копеек, поэтому ежемесячная прибавка достигает примерно 3195 рублей. Право на неё сохраняется и у работающих пенсионеров.
Выплата прекращается, если студент завершил учёбу, был отчислен или перешёл с очной формы на другую. Академический отпуск надбавку не отменяет, но о любых изменениях необходимо сообщать Социальному фонду, чтобы позже не пришлось возвращать переплату.
Обычно повышенную пенсию оформляют сразу при её назначении. Если иждивенца тогда не учли, заявление на перерасчёт можно подать через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу Соцфонда, приложив свидетельство о рождении и справку об очном обучении. Новую сумму начнут выплачивать с первого числа следующего месяца.