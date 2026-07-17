Китайский стартап выпустил крупнейшую в мире ИИ-модель

В компании подчеркнули, что большее количество параметров означает более высокий потенциал возможностей модели и способствует более высокой производительности. Заявленный уровень возможностей модели Kimi K3 сопоставим с ведущими мировыми моделями, имеющими закрытый исходный код. Она адаптирована для выполнения сложных задач, таких как создание программного обеспечения, научные разработки и углубленные исследования. По собственным оценкам Moonshot, по общему уровню интеллекта K3 уступает лишь двум моделям в мире — Claude Fable 5 от Anthropic и GPT-5.6 Sol от OpenAI.