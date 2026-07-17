Более 500 бойцов СВО прошли реабилитацию в краевой больнице имени Владимирцева

В краевой клинической больнице имени О. В. Владимирцева активно помогают пострадавшим бойцам СВО. Ветераны и члены их семей могут вне очереди получить медпомощь и санаторно-курортное лечение, бесплатную психологическую и психотерапевтическую помощь. Реабилитацией участников СВО занимаются шесть медучреждений края — там доступны физиолечение, тренажерные залы, массаж и лечебная физкультура. Работу в данном направлении планируют расширять. По всему краю с 2025 по 2027 год на эти цели выделили более 106 млн рублей. С марта 2024 года в больнице пролечили более 546 пациентов, проведено 386 операций. «Медицинская реабилитация пациентов включает несколько этапов: сначала помощь оказывается непосредственно у постели, затем в физиотерапевтических отделениях и залах лечебной физкультуры. Вернуться к полноценной жизни помогают современные тренажеры и оборудование. В кабинете ЛФК каждый пациент проводит не менее 30−40 минут, для тяжелых случаев разработаны индивидуальные двухчасовые программы», — рассказал заместитель главного врача по хирургии краевой больницы Евгений Булгаков. В прошлом году, в рамках федпроекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в больницу поступило оборудование почти на 54 млн рублей: например, экзоскелет, роботизированный тренажер, и специальный комплекс для восстановления мелкой моторики. Техника помогает не только бойцам, но и пациентам, перенесшим инсульт и болезни сердца. В этом году в больнице планируют поставить новый рентген-аппарат стоимостью более 14,5 млн рублей.