Теперь вертикальные: на челябинских улицах снова появятся кашпо с цветами

Улицы Челябинска снова накали украшать цветочными кашпо.
Емкости с петуниями развесили на дорожных ограждениях еще в начале лета. Но цветы сильно пострадали от жестокой жары и мощных ливней. Вдобавок вандалы взялись уничтожать ни в чем не повинные петунии.
— Некоторые граждане абсолютно варварски относились к растениям, вырывали их, портили, иногда в кашпо скидывали мусор, — рассказал замначальника челябинского управления экологии Денис Вардумян.
В итоге кашпо решили снять, чтобы высадить цветы заново, снабдив их защитными препаратами и удобрениями. Теперь это будут не только петунии, но и бархатцы, вербейники и колеусы.
Как уточнили в мэрии, всего вдоль дорог разместят 500 контейнеров. Часть кашпо заменили новыми, повышенной прочности. А еще на улицах впервые появятся вертикальные композиции из 2 тыс. петуний.