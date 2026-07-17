В Госдуме хотят сократить число камер фиксации нарушений ПДД

В России следует уменьшить число камер, фиксирующих нарушения ПДД. При этом также необходимо передать все частные устройства под государственный контроль. С подобной инициативой выступил депутат Госдумы РФ Сергей Миронов.
«Предлагаю провести аудит использования камер фиксации нарушения правил дорожного движения. По его результатам нужно убрать с дорог ненужные комплексы, и передать частные камеры под контроль государства», — сказал он для ТАСС.
По словам парламентария, камеры расставлены «так умело», что водители не успевают вовремя затормозить — и штраф приходит даже при минимальных нарушениях. В качестве подтверждения он сослался на статистику 2025 года: 214 млн зафиксированных нарушений.
Политик акцентировал внимание, что частные операторы, которые устанавливают и обслуживают камеры по концессионным соглашениям с государством, заинтересованы в максимальной плотности оборудования на коротких участках дорог.
Напомним, что в мае в Госдуму внесли законопроект о продаже красивых номеров на автомобили.