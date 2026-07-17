Известный бодибилдер Араужо погиб в возрасте 35 лет

В бразильском штате Баия скончался известный бодибилдер Майлсон Араужо, не выдержав интенсивной подготовки к предстоящим соревнованиям, сообщает Need To Know.
35-летний спортсмен почувствовал резкое ухудшение самочувствия 13 июля сразу после завершения тренировки. Мать бодибилдера вызвала экстренные службы, однако прибывшие медики лишь констатировали его смерть.
Араужо был широко известен в бразильском фитнес-сообществе. Его увлечение бодибилдингом длилось многие годы, однако профессионального статуса он добился лишь в 2023 году, одержав победу на соревнованиях Arnold Classic South America в Сан-Паулу.
Недавно спортсмен возобновил интенсивные тренировки с целью участия в соревнованиях Musclecontest Brazil 2026, запланированных на 18−19 июля. Помимо спортивной карьеры, Араужо вел популярный блог о фитнесе в соцсетях.
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