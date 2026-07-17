Девушку отправили в колонию за спаивание подростков в Красноярском крае (видео)

В Красноярском крае суд признал 19-летнюю жительницу деревни Малая Камарчага виновной во вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление алкоголя и приговорили к реальному сроку.
Установлено, что осенью 2025 года девушка стала собирать у себя дома знакомых подростков: самому младшему из них было 13 лет, двоим другим — по 14 и 15.
«Хозяйка сама покупала алкоголь, приглашала несовершеннолетних в гости через мессенджер и вместе с ними распивала спиртное. Подростки пили пиво, а иногда смешивали его с водкой, делая так называемый “ёрш”. Встречи повторялись, а происходящее компания снимала на видео. В телефоне у девушки даже появилась группа с говорящим названием “Собутыльники”, куда входили участники этих посиделок», — рассказали в прокуратуре и показали кадры одной из попоек.
Родители узнали о происходящем, когда дети стали возвращаться домой с запахом алкоголя, шаткой походкой и невнятной речью. Во время очередных поисков одного из подростков мать приехала к дому девушки, где и застала сына в состоянии опьянения. На претензии родительницы хозяйка вечера ответила: «Я предложила, а они не отказывались».
Позже сами школьники рассказали, что сначала соглашались «просто попробовать», а потом приходили снова. Один из них признался, что раньше никогда не пил алкоголь, но после первого раза ему понравилось и он уже целенаправленно шел в гости к девушке.
В суде фигурантка не признала вину, но гособвинитель представил доказательства того, что она систематически спаивала детей. В итоге за совершение преступления, предусмотренного пп. «б», «в» ч. 3 ст. 151 УК РФ, ей назначили 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.