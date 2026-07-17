Девушку отправили в колонию за спаивание подростков в Красноярском крае (видео)

«Хозяйка сама покупала алкоголь, приглашала несовершеннолетних в гости через мессенджер и вместе с ними распивала спиртное. Подростки пили пиво, а иногда смешивали его с водкой, делая так называемый “ёрш”. Встречи повторялись, а происходящее компания снимала на видео. В телефоне у девушки даже появилась группа с говорящим названием “Собутыльники”, куда входили участники этих посиделок», — рассказали в прокуратуре и показали кадры одной из попоек.