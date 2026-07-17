Энергетики модернизируют тепломагистрали в Хабаровском крае

В частности, на улице Запарина ремонтируют участок ТМ 25 — из-за этого временно ограничен выезд на улицу Брестскую. В рамках работ заменят более 360 метров трубопроводов и бетонные лотки; после модернизации повысится надёжность тепломагистрали, обеспечивающей ресурсами более 1500 объектов. На участке ТМ 25 на улице Калинина реализуют проект по увеличению диаметра трубы с 800 мм до 1020 мм: это позволит подключить к системе новые здания на улицах Калинина и Пионерской.