Автоматический полив в центре Волгограда наладят за 1,8 млн рублей

Подрядчику также предстоит наладить систему полива на ул. Мира, на проспекте Ленина от ул. Аллея Героев до ул. Комсомольская; от ул. Порт-Саида до ул. Гагарина; от ул. Краснознаменская до ул. Ленина (сквер Агашиной); от ул. Ленина до ул. Аллея Героев (сквер Карла Маркса); пр. им. В. И. Ленина, 18 (Центробанк); пр. им. В. И. Ленина, 4 (Дом Союзов).